Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)
Теплее всего будет в западных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в Украине будет ветрено и без осадков.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов местами ожидает небольшой снег. Ночью температура до -2°, днем до +2°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +6°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +3°.
Согласно народному прогнозу, по народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр0°... -1°
- Донецк-1°... -2°
- Житомир+4°... +1°
- Запорожье0°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... 0°
- Киев+3°... +2°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск0°... -1°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+4°... -1°
- Николаев+2°... -1°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... 0°
- Симферополь0°... -2°
- Сумы+1°... 0°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+1°... 0°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... +1°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+6°... 0°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-10 °
Влажность:54 %
Давление:764 мм
Ветер: 5.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:24
Закат17:18
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей