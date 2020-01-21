Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура днем до +7° (карта)

Теплее всего будет в западных областях.

21 января в Украине будет ветрено и без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 21 января в Украине будет ветрено и без осадков.

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Прогноз погоды на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +1°. Жителей южных регионов местами ожидает небольшой снег. Ночью температура до -2°, днем до +2°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -1°, днем до +6°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до 0°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +3°.

Прогноз на 21 января / УНИАН

Согласно народному прогнозу, по народным приметам 21 января следует следить за ветром: как подует с юга — жди грозового лета.

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