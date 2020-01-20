В Киеве завтра пасмурно, днем температура до +3°

17:00, 20 января 2020
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В Киеве завтра без осадков, днем температура до +3°

Солнце в столице взойдет в 07:46 / УНИАН
Солнце в столице взойдет в 07:46 / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.

Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 7,4 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:32.

Как сообщал УНИАН, 21 января в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#непогода в Киеве
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