В Киеве завтра пасмурно, днем температура до +3°
В Киеве завтра без осадков, днем температура до +3°
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 21 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.
Синоптик рассказала, когда Украину засыпет снегом
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +1°. Ветер западный, до 7,4 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:46, а зайдет в 16:32.
Как сообщал УНИАН, 21 января в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
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- Одесса0°... -3°
- Полтава-1°... -3°
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- Симферополь+1°... -4°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков-1°... -4°
- Херсон0°... -4°
- Хмельницкий0°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -1°
Виргиния, США
-4°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-11 °
Влажность:45 %
Давление:758 мм
Ветер: 6.0 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:25
Закат17:16
Видимость:16 км
Фаза луны:
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