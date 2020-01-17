В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.
Как сообщал УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.
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- Симферополь+3°... -2°
- Сумы+2°... -3°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий-1°... -4°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+2°... -3°
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-5 °
Влажность:44 %
Давление:765 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:4 %
Восход:07:26
Закат17:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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