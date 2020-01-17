В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +3°

08:30, 17 января 2020
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:23.

Как сообщал УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.

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Теги: #Киев#погода
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