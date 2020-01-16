В Киеве завтра без осадков, днем температура до +3°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 17 января, в Киеве без осадков, температура до +3°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца января
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до 0°. Ветер северный и северо-западный, до 3,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:52, а зайдет в 16:23.
Как сообщал УНИАН, 17 января в Украине будет тепло и без осадков.
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- Винница+1°... -3°
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- Донецк+1°... -6°
- Житомир+5°... -4°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+5°... -2°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+2°... -2°
- Луганск+2°... -4°
- Луцк+5°... -3°
- Львов+7°... -3°
- Николаев+5°... -2°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+5°... -4°
- Симферополь+5°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+3°... -4°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -4°
- Хмельницкий+4°... -2°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы-1°... -3°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+7 °
Влажность:50 %
Давление:753 мм
Ветер: 9.0 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:16 км
Фаза луны:
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