В Киеве сегодня температура до +4°, без осадков
В столице сегодня немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в Киеве без осадков, температура до +4°.
Стало известно, когда в Украине выпадет снег
Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 января, в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр+3°... -2°
- Донецк+3°... -5°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+3°... -2°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+3°... -3°
- Кировоград+1°... -2°
- Луганск+3°... -5°
- Луцк+6°... -3°
- Львов+7°... -2°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+7°... +1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+5°... -3°
- Симферополь+5°... -2°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -4°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+5°... -3°
- Хмельницкий+3°... -5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы-1°... -4°
Виргиния, США
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:46 %
Давление:751 мм
Ветер: 9.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:26
Закат17:12
Видимость:14 км
Фаза луны:
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