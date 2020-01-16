В Киеве сегодня температура до +4°, без осадков

08:30, 16 января 2020
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В столице сегодня немного похолодает.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 16 января в Киеве без осадков, температура до +4°.

Стало известно, когда в Украине выпадет снег

Погода в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 16:22.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 16 января, в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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