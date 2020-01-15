В Украине завтра без осадков, температура до +7° (видеопрогноз)

16:30, 15 января 2020
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Теплее всего будет на западе и юге.

В Украине завтра без осадков / фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 16 января, в Украине будет тепло и без осадков.

Стало известно, когда в Украине выпадет снег

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -5°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -3°, днем до +7°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -3°, днем до +7°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до -1°, днем до +4°. Вцентре без осадков, температура ночью до -4°, днем до +4°.

Согласно народному прогнозу, 16 января - день Павла. Много снега - много хлеба, много воды - много травы. Звезды блестят ярко - к морозам, мало их на небе - жди ненастья.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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