В Киеве завтра температура до +6°, без осадков

17:00, 14 января 2020
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В столице завтра будет тепло.

В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН
В Киеве завтра будет тепло / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 января, в Киеве без осадков, температура до +6°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 15 января

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4,1 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 16:20.

Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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