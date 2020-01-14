В Киеве завтра температура до +6°, без осадков
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 января, в Киеве без осадков, температура до +6°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине 15 января
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до 0°. Ветер южный, до 4,1 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 16:20.
Как сообщал УНИАН, 15 января в Украине будет тепло и без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -3°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+3°... 0°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+6°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+5°... -2°
- Кировоград+6°... -2°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... -4°
- Одесса+7°... -1°
- Полтава+3°... 0°
- Ровно+5°... -1°
- Симферополь+7°... -3°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков+3°... 0°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+6°... -4°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:94 %
Давление:762 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:71 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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