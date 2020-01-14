В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков
В столице сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 января в Киеве без осадков, температура до +6°.
Погода на неделю: в Украине будет сухо и без существенных морозов (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 3,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:54, а зайдет в 16:19.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.
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- Винница+5°... -3°
- Днепр+5°... -3°
- Донецк+3°... -1°
- Житомир+4°... -2°
- Запорожье+5°... -3°
- Ивано-Франковск+7°... -4°
- Киев+4°... -2°
- Кировоград+6°... -3°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+5°... 0°
- Львов+5°... -1°
- Николаев+7°... -3°
- Одесса+7°... 0°
- Полтава+2°... -1°
- Ровно+4°... -1°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+4°... -3°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+7°... -3°
- Хмельницкий+4°... -4°
- Черкассы+4°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+4°... -4°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:94 %
Давление:762 мм
Ветер: 2.4 м/с
Вероятность осадков:54 %
Восход:07:27
Закат17:10
Видимость:16 км
Фаза луны:
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