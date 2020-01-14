В Киеве сегодня температура до +6°, без осадков

08:30, 14 января 2020
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В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 января в Киеве без осадков, температура до +6°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до -1°. Ветер юго-западный, до 3,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:54, а зайдет в 16:19.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 14 января, в Украине будет тепло и почти без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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