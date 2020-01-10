В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3°

Вечером в столице до +2°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 января, в Киеве пройдет дождь, температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер юго-западный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

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