В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +3°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 января, в Киеве пройдет дождь, температура до +3°.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер юго-западный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:56, а зайдет в 16:13.
Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+2°... 0°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк+1°... -1°
- Житомир+3°... +1°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+6°... -2°
- Киев+3°... 0°
- Кировоград+2°... 0°
- Луганск+1°... -2°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+6°... +2°
- Николаев+4°... -3°
- Одесса+5°... -3°
- Полтава+1°... 0°
- Ровно+3°... +1°
- Симферополь+3°... +2°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+4°... 0°
- Харьков0°... -1°
- Херсон+3°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... +1°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:84 %
Давление:769 мм
Ветер: 6.3 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат17:06
Видимость:16 км
Фаза луны:
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