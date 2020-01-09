В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +3°
Вечером в столице до +2°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 января, в Киеве пройдет дождь, температура до +3°.
Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер юго-западный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:13.
Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.
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- Житомир+2°... 0°
- Запорожье+1°... -2°
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- Симферополь0°... -4°
- Сумы0°... -2°
- Тернополь+1°... -2°
- Харьков-1°... -3°
- Херсон+4°... -4°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы0°... -4°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Влажность:60 %
Давление:766 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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