В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +3°

17:00, 9 января 2020
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Вечером в столице до +2°.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 10 января, в Киеве пройдет дождь, температура до +3°.

Синоптики предупредили о тумане в Украине 10 января

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер юго-западный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 16:13.

Как сообщал УНИАН, 10 января в Украине местами пройдут дожди и мокрый снег.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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