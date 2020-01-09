В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +3°
Вечером в столице до +3°.
Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Киеве пройдет снег, температура до +3°.
Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:12.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
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Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Влажность:59 %
Давление:767 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:28
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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