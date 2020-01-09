В Киеве сегодня пройдет снег, днем температура до +3°

Вечером в столице до +3°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 9 января в Киеве пройдет снег, температура до +3°.

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Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +3°, вечером - до +2°. Ветер западный и юго-западный, до 4,4 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 16:12.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 9 января, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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