В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°

Вечером в столице до -1°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 января, в Киеве без осадков, температура до +4°.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы

Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.