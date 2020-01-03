В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 января, в Киеве без осадков, температура до +4°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы
Прогноз погоды в Киеве на сегодня. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.
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Погода в Украине
- Винница+6°... -4°
- Днепр+2°... -1°
- Донецк0°... -2°
- Житомир+5°... -2°
- Запорожье+2°... 0°
- Ивано-Франковск+5°... -4°
- Киев+4°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск+1°... -1°
- Луцк+3°... -1°
- Львов+3°... -2°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+5°... -2°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+3°... -2°
- Симферополь+4°... 0°
- Сумы+2°... -2°
- Тернополь+4°... -2°
- Харьков+2°... -2°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+7°... -3°
- Черкассы+3°... -5°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+9°... -5°
Виргиния, США
+9°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Влажность:99 %
Давление:750 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:59 %
Восход:07:29
Закат16:59
Видимость:16 км
Фаза луны:
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