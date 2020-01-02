В Киеве завтра без осадков, днем температура до +4°

17:00, 2 января 2020
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Вечером в столице до -1°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 января, в Киеве без осадков, температура до +4°.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 2,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:05.

Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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