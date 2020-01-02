В Киеве завтра без осадков, днем температура до +4°
Вечером в столице до -1°.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 3 января, в Киеве без осадков, температура до +4°.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине до конца зимы
Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +4°, вечером - до -1°. Ветер западный, до 2,8 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:05.
Как сообщал УНИАН, 3 января в Украине будет без осадков, ночью местам похолодает до -7°.
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- Запорожье+2°... -1°
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- Николаев+3°... -3°
- Одесса+3°... -3°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь+1°... -3°
- Сумы+1°... -1°
- Тернополь+2°... -2°
- Харьков+1°... -2°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+1°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+4°... -2°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-5 °
Влажность:75 %
Давление:751 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
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