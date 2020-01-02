В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°

08:30, 2 января 2020
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Вечером в столице до 0°.

В Киеве сегодня без осадков / УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Киеве без осадков, температура до +1°.

Погода на сегодня: в Украине немного похолодает (карта)

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 января, в Украине без осадков, температура до +5°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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