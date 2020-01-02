В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +1°
Вечером в столице до 0°.
Согласно данным Погода УНИАН, 2 января в Киеве без осадков, температура до +1°.
Погода на сегодня: в Украине немного похолодает (карта)
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +1°, вечером - до 0°. Ветер западный и юго-западный, до 5,0 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:58, а зайдет в 16:03.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 2 января, в Украине без осадков, температура до +5°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница0°... -4°
- Днепр0°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+2°... -3°
- Запорожье+1°... -2°
- Ивано-Франковск+4°... -5°
- Киев+1°... -4°
- Кировоград+1°... -4°
- Луганск0°... -3°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+3°... -3°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... -2°
- Полтава0°... -2°
- Ровно+1°... -3°
- Симферополь0°... -5°
- Сумы0°... -1°
- Тернополь+2°... -3°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+2°... -1°
- Хмельницкий+2°... -2°
- Черкассы+1°... -4°
- Чернигов+1°... -4°
- Черновцы+4°... -3°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-3 °
Влажность:73 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:58
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей