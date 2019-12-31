В столице Индии зарегистрировали самый холодный за 120 лет день

22:47, 31 декабря 2019
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В Нью-Дели из-за аномально низкой температуры сбилось расписание поездов по 30 направлених.

REUTERS
REUTERS

В столице Индии городе Нью-Дели зарегистрировали самый холодный день за 120 лет метеонаблюдений. Здесь столбики термометров показали плюс 9,4 градуса по Цельсию.

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В Дели дневная температура опустилась до самой низкой за время наблюдений с 1901 года отметки - плюс 9,4 градуса по Цельсию, сообщает ВВС.

К тому же индийскую столицу окутал густой смог: к туману добавилось крайне сильное загрязнение воздуха.

Из-за холодов в предпраздничные дни сбилось расписание поездов на 30 направлениях, а плохая видимость вынудила аэропорт имени Индиры Ганди отложить более 450 авиарейсов.

До сих пор самым холодным днем было 2 января 2013 года, когда было плюс 9,8C.

Как сообщается, от непривычных холодов страдают дети и бездомные. На улицах тяжело дышать, но школьные занятия не отменяются.

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Теги: #Индия#погода
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