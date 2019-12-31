В Киеве завтра без осадков, температура днем до +5°

17:00, 31 декабря 2019
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В столице завтра усилится ветер.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 1 января в Киеве без осадков, температура до +5°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до -3°. Ветер северо-западный, до 8,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03.

Как сообщал УНИАН, в среду, 1 января, в Украине будет без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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