В Киеве завтра без осадков, температура днем до +5°
В столице завтра усилится ветер.
Согласно данным Погода УНИАН, 1 января в Киеве без осадков, температура до +5°.
Гололедица и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до -3°. Ветер северо-западный, до 8,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:58, а зайдет в 16:03.
Как сообщал УНИАН, в среду, 1 января, в Украине будет без осадков.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+4°... 0°
- Донецк+2°... -1°
- Житомир+4°... -1°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+6°... +1°
- Луганск+3°... 0°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+2°... 0°
- Николаев+4°... +2°
- Одесса+5°... +2°
- Полтава+5°... 0°
- Ровно+3°... -1°
- Симферополь+2°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+4°... +1°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+7°... 0°
- Чернигов+4°... 0°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+6 °
Влажность:55 %
Давление:746 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:28
Закат16:57
Видимость:2.4 км
Фаза луны:
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