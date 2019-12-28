Появился свежий прогноз погоды на Новый год

21:20, 28 декабря 2019
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Сухо будет на востоке, центре и юге. В других регионах пройдет снег.

31 декабря днем потеплеет / фото pixabay.com
31 декабря днем потеплеет / фото pixabay.com

Во вторник, 31 декабря, в Украине ожидается потепление днем, а в большинстве регионов – осадки.

Погода на завтра: синоптики рассказали, в каких областях ожидать снег

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в последние дни текущего года морозы в стране будут немного задерживаться.

Так, в воскресенье, 29 декабря, ожидается до -6 на западе и до -3 на севере. В остальных областях пока что будут "плюсы" до 6 градусов. Сухо будет на востоке, центре и юге. В других регионах пройдет снег.

"30 декабря в Украине везде практически сухо и подморожено. 31 декабря днем потеплеет, на севере, западе и в центре вероятный снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут кучковаться вокруг нуля градусов", – рассказала Диденко.

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Теги: #погода#Новый год
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