Появился свежий прогноз погоды на Новый год
Сухо будет на востоке, центре и юге. В других регионах пройдет снег.
Во вторник, 31 декабря, в Украине ожидается потепление днем, а в большинстве регионов – осадки.
Погода на завтра: синоптики рассказали, в каких областях ожидать снег
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что в последние дни текущего года морозы в стране будут немного задерживаться.
Так, в воскресенье, 29 декабря, ожидается до -6 на западе и до -3 на севере. В остальных областях пока что будут "плюсы" до 6 градусов. Сухо будет на востоке, центре и юге. В других регионах пройдет снег.
"30 декабря в Украине везде практически сухо и подморожено. 31 декабря днем потеплеет, на севере, западе и в центре вероятный снег, мокрый снег с переходом иногда в дождь. Новогодняя ночь может быть с небольшим мокрым снегом, потому что новогодние столбики термометров будут кучковаться вокруг нуля градусов", – рассказала Диденко.
- Винница+2°... -2°
- Днепр+4°... -2°
- Донецк+5°... -2°
- Житомир+1°... -2°
- Запорожье+4°... -2°
- Ивано-Франковск+1°... -4°
- Киев+2°... -2°
- Кировоград+3°... 0°
- Луганск+5°... -2°
- Луцк0°... -4°
- Львов-1°... -4°
- Николаев+3°... +1°
- Одесса+4°... +1°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно-1°... -5°
- Симферополь+5°... -2°
- Сумы+2°... -4°
- Тернополь-1°... -5°
- Харьков+4°... -1°
- Херсон+4°... 0°
- Хмельницкий0°... -3°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+1°... -4°