Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег

16:30, 26 декабря 2019
105
0

Теплее всего будет на юге.

Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на январь

Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +6°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#дождь
Читайте также
Эксперты объяснили, чем опасен холодец Эксперты объяснили, чем опасен холодец
Двум знакам Зодиака сказочно повезет в канун Нового года - астрологи Двум знакам Зодиака сказочно повезет в канун Нового года - астрологи
Меню на Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол - лучшие рецепты Меню на Новый год 2020: что приготовить на праздничный стол - лучшие рецепты
Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото) Сын Топалова и Тодоренко попал на обложку глянца (фото)
У Зеленского подтвердили, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долга У Зеленского подтвердили, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда долга
НБУ сегодня вводит в обращение новые банкноты и монеты (фото) НБУ сегодня вводит в обращение новые банкноты и монеты (фото)
Назван лучший нокаут года в боксе (видео) Назван лучший нокаут года в боксе (видео)
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
91 %
756 мм
2.1 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять