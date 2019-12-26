Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +6°.
На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 27 декабря
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+6°... +2°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+6°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... 0°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +2°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+4°... +1°
- Ровно+2°... 0°
- Симферополь+7°... +3°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... 0°
- Харьков+2°... +1°
- Херсон+7°... +3°
- Хмельницкий+2°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+4°... +2°
- Черновцы+4°... +1°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-2 °
Влажность:91 %
Давление:756 мм
Ветер: 2.1 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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