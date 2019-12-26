Прогноз погоды на завтра: в Украине пройдут дожди и мокрый снег

Теплее всего будет на юге.

Завтра местами пройдет мокрый снег / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 27 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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Погода в Украине на завтра. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +1°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до 0°, днем до +6°.

На западе Украины пройдет мокрый снег. Температура ночью до -3°, днем до +3°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +1°, днем до +2°. В центре пройдут дожди и мокрый снег, температура ночью до -2°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 27 декабря - Филимона. Каков Филимон - таков и февраль.

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