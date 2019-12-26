В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +5°

08:30, 26 декабря 2019
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Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +5°.

В Киеве в ночь на 24 декабря стала самой теплой за 139 лет

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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