В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +5°

Вечером в столице до +4°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +5°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.

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