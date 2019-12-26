В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +5°
Вечером в столице до +4°.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +5°.
В Киеве в ночь на 24 декабря стала самой теплой за 139 лет
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +5°, вечером - до +4°. Ветер северо-западный, до 5,2 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:57, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 26 декабря, в Украине пройдут дожди и мокрый снег, температура до +8°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+7°... +2°
- Донецк+5°... 0°
- Житомир+4°... 0°
- Запорожье+7°... +3°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+5°... +1°
- Кировоград+6°... +3°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+3°... 0°
- Львов+3°... 0°
- Николаев+7°... +4°
- Одесса+7°... +4°
- Полтава+5°... +2°
- Ровно+2°... -1°
- Симферополь+8°... +4°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь+3°... -1°
- Харьков+3°... +2°
- Херсон+6°... +3°
- Хмельницкий+3°... 0°
- Черкассы+6°... +3°
- Чернигов+3°... +1°
- Черновцы+4°... 0°
Виргиния, США
-3°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:-6 °
Влажность:97 %
Давление:757 мм
Ветер: 2.3 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:27
Закат16:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей