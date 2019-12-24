В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +7°

Погода в Киеве завтра существенно не изменится.

В Киеве завтра пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 декабря, в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.

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