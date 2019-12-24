В Киеве завтра пройдет дождь, температура днем до +7°
Погода в Киеве завтра существенно не изменится.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 25 декабря, в Киеве пройдет дождь, температура до +7°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +7°, вечером - до +6°. Ветер переменный, до 1,7 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:57, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, 25 декабря в Украине пройдут дожди, во многих областях похолодает.
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- Винница+9°... +5°
- Днепр+8°... +5°
- Донецк+6°... +1°
- Житомир+8°... +5°
- Запорожье+9°... +5°
- Ивано-Франковск+5°... +1°
- Киев+8°... +5°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+8°... +3°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+10°... +6°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+9°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+15°... +6°
- Сумы+6°... +1°
- Тернополь+7°... +2°
- Харьков+6°... +2°
- Херсон+11°... +5°
- Хмельницкий+9°... +4°
- Черкассы+8°... +4°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+6°... +2°
Виргиния, США
-1°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-2 °
Влажность:83 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:26
Закат16:52
Видимость:16 км
Фаза луны:
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