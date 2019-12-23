В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8°

В столице завтра будет тепло.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Читайте также Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.