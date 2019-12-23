В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8°

17:00, 23 декабря 2019
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В столице завтра будет тепло.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.

Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:57.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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