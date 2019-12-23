В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +8°
В столице завтра будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 24 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +8°.
Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +8°, вечером - до +7°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:56, а зайдет в 15:57.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.
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- Днепр+10°... +6°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+10°... +7°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+12°... +6°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+11°... +4°
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Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:76 %
Давление:759 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:14 км
Фаза луны:
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