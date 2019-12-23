Завтра почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (видеопрогноз)

16:30, 23 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.

Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +6°, днем до +13°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +8°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +8°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +9°.

Согласно народному прогнозу, 24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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