Завтра почти по всей Украине пройдут дожди, температура до +13° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 24 декабря, в Украине пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украину придут дожди, снегопады и похолодание (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +8°. Жителей южных регионов ожидают ливни. Ночью температура до +6°, днем до +13°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до 0°, днем до +8°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +5°, днем до +8°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 24 декабря - Даниила и Никона. В этот день в старину угадывали погоду по солнцу. Если солнце с "ушами" - отсветами по бокам - быть морозам.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 24 декабря
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Погода в Украине
- Винница+10°... +7°
- Днепр+10°... +6°
- Донецк+9°... +3°
- Житомир+11°... +6°
- Запорожье+10°... +7°
- Ивано-Франковск+7°... +3°
- Киев+12°... +6°
- Кировоград+13°... +6°
- Луганск+7°... +3°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+14°... +7°
- Одесса+12°... +7°
- Полтава+11°... +5°
- Ровно+8°... +7°
- Симферополь+14°... +8°
- Сумы+11°... +4°
- Тернополь+8°... +5°
- Харьков+9°... +4°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+12°... +5°
- Чернигов+12°... +4°
- Черновцы+8°... +4°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:76 %
Давление:759 мм
Ветер: 1.7 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:07:25
Закат16:51
Видимость:14 км
Фаза луны:
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