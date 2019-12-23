В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°

08:30, 23 декабря 2019
6
0

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

Снега не будет: синоптики дали прогноз погоды в Украине на Новый год

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер юго-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Читайте также
Гороскоп на 19 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 19 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
"Надо ж*пу голую выкладывать": Панин снова шокировал "перевоплощением" в женщину (фото) "Надо ж*пу голую выкладывать": Панин снова шокировал "перевоплощением" в женщину (фото)
Астролог рассказал, случится ли в Украине "новый Майдан" Астролог рассказал, случится ли в Украине "новый Майдан"
Астрологи назвали три знака Зодиака, которые станут богаче в 2020 году Астрологи назвали три знака Зодиака, которые станут богаче в 2020 году
СМИ: Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот СМИ: Китайский покупатель "Мотор Сич" - банкрот
Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы (календарь) Выходные на Новый год 2020: сколько будут отдыхать украинцы (календарь)
Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех Гороскоп 2020: три знака Зодиака ждет головокружительный успех
Погода в Украине
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
59 %
760 мм
2.5 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять