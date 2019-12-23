В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +11°

В столице сегодня будет тепло.

В Киеве сегодня пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 23 декабря в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер юго-западный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:55, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 23 декабря, в Украине пройдут дожди, температура до +15°.

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