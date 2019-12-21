Местами дождь и туман: синоптики рассказали о погоде на сегодня (карта)
Утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей будет туман, видимость 200-500 м.
Во всех областях Украины 21 декабря сохранится умеренно теплая погода с прояснением, местами ожидается дождь. Ряд областей утром укроет туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
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По информации синоптиков, в западных областях страны в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем поднимется до +8, +10 тепла, ночью упадет до отметки +2, +5.
На остальной территории Украины в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем – +8, +10, ночью +2, +4. Одновременно на востоке страны немного похолодает - +4, +8 (днем) и +1, -4 (ночью).
На юге Украины 21 декабря будет солнечная погода до +12 градусов днем и +4, +5 ночью.
В Киеве в субботу, 21 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Отметка на столбике термометра днем поднимется до +9 градусов тепла, ночью упадет до +1, +3.
Утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей будет туман, видимость 200-500 м.
- Винница+7°... +2°
- Днепр+8°... +7°
- Донецк+5°... +1°
- Житомир+8°... +2°
- Запорожье+7°... +6°
- Ивано-Франковск+12°... +4°
- Киев+10°... +2°
- Кировоград+10°... +6°
- Луганск+6°... +1°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+12°... +9°
- Одесса+10°... +7°
- Полтава+8°... +7°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+13°... +10°
- Сумы+4°... +3°
- Тернополь+8°... +4°
- Харьков+4°... +3°
- Херсон+13°... +10°
- Хмельницкий+7°... +3°
- Черкассы+9°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+9°... +2°