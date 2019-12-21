Местами дождь и туман: синоптики рассказали о погоде на сегодня (карта)

Утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей будет туман, видимость 200-500 м.

Появилась погода в Украине на субботу, 21 декабря / УНИАН

Во всех областях Украины 21 декабря сохранится умеренно теплая погода с прояснением, местами ожидается дождь. Ряд областей утром укроет туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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По информации синоптиков, в западных областях страны в течение суток будет идти дождь. Температура воздуха днем поднимется до +8, +10 тепла, ночью упадет до отметки +2, +5.

На остальной территории Украины в этот день ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем – +8, +10, ночью +2, +4. Одновременно на востоке страны немного похолодает - +4, +8 (днем) и +1, -4 (ночью).

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На юге Украины 21 декабря будет солнечная погода до +12 градусов днем и +4, +5 ночью.

В Киеве в субботу, 21 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Отметка на столбике термометра днем поднимется до +9 градусов тепла, ночью упадет до +1, +3.

Утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей будет туман, видимость 200-500 м.