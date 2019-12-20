Австралию охватила 40-градусная жара

16:13, 20 декабря 2019
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В некоторых регионах температура превысила 49°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Всю Австралию охватила 40-градусная жара, в некоторых регионах температура превысила 49°.

На Австралию надвигается небывалая жара

19 декабря в населенном пункте Налларбор штата Южная Австралия обновлен декабрьский рекорд для всей страны, он теперь составляет 49,9°, передает Stormnews

Немногим меньше было в населенном пункте Евкла, который расположен на юго-востоке штата Западная Австралия, тут зафиксировано 49,7°. 20 декабря в Южной Австралии температура воздуха также превысила 49°.

Во многих населенных пунктах жара бьет свои собственные рекорды. В штате Виктория зафиксирован свой самый жаркий декабрьский день, здесь нагрелось до 47,4°.

Напомним, в Австралии 18 декабря был зафиксирован самый жаркий день в истории метеонаблюдений.

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Теги: #погода#Австралия#жара
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