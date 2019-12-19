В Киеве завтра температура до +6°, без осадков

17:00, 19 декабря 2019
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В столице завтра немного похолодает.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН
В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 20 декабря, в Киеве без осадков, температура до +6°.

Народный синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +6°, вечером - до +3°. Ветер южный и юго-восточный, до 4,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:54, а зайдет в 15:55.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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