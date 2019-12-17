В Киеве завтра без осадков, температура до +13°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 18 декабря в Киеве без осадков, температура до +13°.

Читайте также Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в январе

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +8°. Ветер западный и юго-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:53, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, 18 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.