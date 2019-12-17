В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9°

08:30, 17 декабря 2019
14
0

Вечером в столице до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / .instagram.com/architecturephd/
В Киеве сегодня без осадков / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 17 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.

Погода на неделю: в Украине ожидается тепло до +15°, на выходных пройдут дожди (карта)

Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-западный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
Полнолуние в декабре 2019: почему оно особенное и как повлияет на знаки Зодиака Полнолуние в декабре 2019: почему оно особенное и как повлияет на знаки Зодиака
Ани Лорак опозорилась с выбором платья (фото) Ани Лорак опозорилась с выбором платья (фото)
Гороскоп на 15 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 15 декабря: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
Названы топ-5 поз для незабываемого орального секса (фото 18+) Названы топ-5 поз для незабываемого орального секса (фото 18+)
"Убить Билла 3": Квентин Тарантино снимет продолжение культового фильма "Убить Билла 3": Квентин Тарантино снимет продолжение культового фильма
Путин хочет привлечь студенческие отряды к строительству баз в Арктике Путин хочет привлечь студенческие отряды к строительству баз в Арктике
Гороскоп на 12 декабря: астролог рассказал, что звезды сулят сегодня знакам Зодиака Гороскоп на 12 декабря: астролог рассказал, что звезды сулят сегодня знакам Зодиака
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
76 %
753 мм
6.6 м/с
58 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять