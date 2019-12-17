В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9°

Вечером в столице до +5°.

В Киеве сегодня без осадков / .instagram.com/architecturephd/

Согласно данным Погода УНИАН, 17 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-западный, до 3,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 15:54.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.

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