В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +9°
Вечером в столице до +5°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 декабря в Киеве без осадков, температура до +9°.
Погода на неделю: в Украине ожидается тепло до +15°, на выходных пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +9°, вечером - до +5°. Ветер южный и юго-западный, до 3,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 07:52, а зайдет в 15:54.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 17 декабря в Украине будет тепло и без осадков.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+8°... +3°
- Донецк+9°... +4°
- Житомир+12°... +3°
- Запорожье+8°... +4°
- Ивано-Франковск+14°... +3°
- Киев+10°... +3°
- Кировоград+8°... +1°
- Луганск+8°... +5°
- Луцк+12°... +5°
- Львов+14°... +6°
- Николаев+9°... +2°
- Одесса+11°... +3°
- Полтава+6°... +1°
- Ровно+12°... +5°
- Симферополь+13°... +6°
- Сумы+7°... 0°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+8°... +1°
- Херсон+11°... +5°
- Хмельницкий+12°... +2°
- Черкассы+10°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+13°... +3°
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, небольшой дождь
Ощущается как:-1 °
Влажность:76 %
Давление:753 мм
Ветер: 6.6 м/с
Вероятность осадков:58 %
Восход:07:22
Закат16:48
Видимость:11 км
Фаза луны:
Лента новостей