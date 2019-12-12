Погода на завтра: в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди (видеопрогноз)
На юге температура до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.
Прогноз погоды на сегодня: в Украине будет пасмурно и без осадков (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +6°.
В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 13 декабря - Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+5°... -1°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+1°... -2°
- Житомир+5°... +1°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... 0°
- Киев+4°... -1°
- Кировоград+3°... -2°
- Луганск+2°... -2°
- Луцк+5°... +1°
- Львов+4°... 0°
- Николаев+3°... -1°
- Одесса+7°... +2°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+4°... +1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+2°... 0°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницкий+4°... 0°
- Черкассы+3°... 0°
- Чернигов+4°... -1°
- Черновцы+5°... 0°