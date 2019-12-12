Погода на завтра: в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди (видеопрогноз)

На юге температура до +10°.

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Согласно данным Погода УНИАН, 13 декабря в Украине будет тепло, на юге пройдут дожди.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -1°, днем до +2°. Жителей южных регионов ожидают дожди. Ночью температура до 0°, днем до +10°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до 0°, днем до +6°.

В северных областях пасмурно. Температура ночью до -1°, днем до +2°. В центре без осадков, температура ночью до -2°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 13 декабря - Андрея. Повторно слушают воду: тихая вода - хорошая зима, шумная - будут трещать морозы, будут бури, метели. Если до 13 декабря не выпадет снег, зима будет теплая и малоснежная, если выпадет - холодная и снежная.

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