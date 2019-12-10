Синоптики предупредили о тумане в Украине 10-11 декабря

15:30, 10 декабря 2019
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Видимость ухудшится до 200-500 м.

Синоптик предупреждают украинцев о туман / Фото УНИАН
Синоптик предупреждают украинцев о туман / Фото УНИАН

До конца дня 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря в Украине ожидается туман.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"До конца дня 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря на большей части страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.

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Теги: #погода#туман
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