Синоптики предупредили о тумане в Украине 10-11 декабря
Видимость ухудшится до 200-500 м.
До конца дня 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря в Украине ожидается туман.
Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"До конца дня 10 декабря, ночью и в первой половине дня 11 декабря на большей части страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, погода на Новый год и Рождество в Украине будет теплой, снега синоптики не обещают.
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