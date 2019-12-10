Погода на сегодня: в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)
На юге температура до +13°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 декабря, в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Погода в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +7°.
Согласно народному прогнозу, 10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.
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Погода в Украине
- Винница+5°... +1°
- Днепр+5°... +1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+6°... +1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+9°... -2°
- Киев+6°... +1°
- Кировоград+7°... +3°
- Луганск+3°... -1°
- Луцк+7°... 0°
- Львов+6°... -3°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+13°... +4°
- Полтава+3°... +2°
- Ровно+7°... -1°
- Симферополь+11°... +2°
- Сумы+3°... +2°
- Тернополь+7°... -3°
- Харьков+4°... +2°
- Херсон+8°... +1°
- Хмельницкий+6°... 0°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+5°... 0°
- Черновцы+5°... -1°
Виргиния, США
+11°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+11 °
Влажность:84 %
Давление:748 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:67 %
Восход:07:17
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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