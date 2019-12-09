Завтра в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 9 декабря 2019
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На юге температура до +13°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 10 декабря, в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.

Погода на неделю: в Украине пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +5°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до 0°, днем до +13°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +7°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до -1°, днем до +4°. В центре без осадков, температура ночью до 0°, днем до +7°.

Согласно народному прогнозу, 10 декабря - день Преподобного Романа. С этого дня на нерест шли налим, сиг и ряпушка. Охотники же говорят, что до 10 декабря лоси сбрасывают старые рога.

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Теги: #погода#дождь
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