Погода на завтра: в Украине будет сухо и солнечно (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге.
Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.
Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +5°.
В северных областях солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.
Согласно народному прогнозу, 6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.
Прогноз погоды в Украине на пятницу, 6 декабря
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Погода в Украине
- Винница+4°... -5°
- Днепр0°... -5°
- Донецк0°... -5°
- Житомир+5°... -3°
- Запорожье+1°... -3°
- Ивано-Франковск+2°... -8°
- Киев+5°... -4°
- Кировоград+3°... -5°
- Луганск0°... -4°
- Луцк+2°... -2°
- Львов+2°... -4°
- Николаев+6°... -3°
- Одесса+6°... -3°
- Полтава+2°... -5°
- Ровно+2°... -3°
- Симферополь+4°... -3°
- Сумы+2°... -5°
- Тернополь+2°... -6°
- Харьков+2°... -4°
- Херсон+5°... -2°
- Хмельницкий+3°... -6°
- Черкассы+4°... -3°
- Чернигов+3°... -4°
- Черновцы+3°... -6°
Виргиния, США
+4°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+1 °
Влажность:58 %
Давление:744 мм
Ветер: 7.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:07:13
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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