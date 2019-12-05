Погода на завтра: в Украине будет сухо и солнечно (видеопрогноз)

16:30, 5 декабря 2019
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Теплее всего будет на юге.

В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН
В Украине завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 6 декабря в Украине будет будет сухо и солнечно.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине на Новый год

Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -3°, днем до +6°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +10°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +5°.

В северных областях солнечно. Температура ночью до -5°, днем до +3°. В центре без осадков, температура ночью до -5°, днем до +5°.

Согласно народному прогнозу, 6 декабря - Митрофана. Если на Митрофана моросит снег и северный ветер, то 6 июня будет ветер с севера и дождь побрызгает.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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