Жертвами тайфуна "Каммури" на Филиппинах стали 17 человек

Тайфун нанес серьезный ущерб в провинциях Лусон и Самар.

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Жертвами мощного тайфуна "Каммури" на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек.

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Тайфун нанес серьезный ущерб в провинциях Лусон и Самар в южной и центральной частях страны соответственно, передает Xinhua со ссылкой на местные власти и полицию.

В среду "Каммури" ослаб до сильного тропического шторма. Из-за стихийного бедствия по меньшей мере 18 человек пострадали, еще двое пропали без вести.

Напомним, тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна.