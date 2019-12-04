Жертвами тайфуна "Каммури" на Филиппинах стали 17 человек

15:30, 4 декабря 2019
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Тайфун нанес серьезный ущерб в провинциях Лусон и Самар.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Жертвами мощного тайфуна "Каммури" на Филиппинах стали по меньшей мере 17 человек.

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Тайфун нанес серьезный ущерб в провинциях Лусон и Самар в южной и центральной частях страны соответственно, передает Xinhua со ссылкой на местные власти и полицию.

В среду "Каммури" ослаб до сильного тропического шторма. Из-за стихийного бедствия по меньшей мере 18 человек пострадали, еще двое пропали без вести.

Напомним, тропический шторм "Халонг" в Тихом океане усилился до супертайфуна. 

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Теги: #Филиппины#тайфун
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