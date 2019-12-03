Завтра в Украине без осадков, ночью местами похолодает до -7° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе.
Согласно данным Погода УНИАН, 4 декабря в Украине будет холодно и почти без осадков.
Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до -7°, днем до 0°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +1°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до -6°, днем до +3°.
В северных областях местами пройдет снег. Температура ночью до -1°, днем до +1°. В центре без осадков, температура ночью до -6°, днем до +1°.
Согласно народному прогнозу, 4 декабря - Введение в храм Пресвятой Богородицы. В церковном календаре это один из крупнейших праздников. Как будет на Введение в следу вода, то на Юрия трава. Как ляжет глубокая зима, то готовь глубокие закрома. Похолодало в этот день - зима будет суровой.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+1°... -4°
- Днепр+1°... -5°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир0°... -3°
- Запорожье+1°... -5°
- Ивано-Франковск+2°... -6°
- Киев+1°... -3°
- Кировоград+2°... -4°
- Луганск+2°... -5°
- Луцк+1°... -3°
- Львов+1°... -5°
- Николаев+4°... -5°
- Одесса+5°... -4°
- Полтава0°... -6°
- Ровно0°... -4°
- Симферополь+6°... -4°
- Сумы-1°... -5°
- Тернополь+1°... -4°
- Харьков-1°... -6°
- Херсон+3°... -6°
- Хмельницкий0°... -5°
- Черкассы+2°... -4°
- Чернигов+1°... -3°
- Черновцы+4°... -4°