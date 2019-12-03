Синоптики рассказали, где в Украине выпало больше всего снега

Местами намело до 15 см снега.

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По состоянию на утро 3 декабря в Украине местами выпало 10-15 сантиметров снега.

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Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно карте, опубликованной в Facebook, больше всего снега - 15 см - выпало в Полтавской области.

В целом, около 5-10 см осадков намело в центральных, северных, западных областях и на Харьковщине. В остальных регионах высота снежного покрова не превышает 5 см.

Напомним, во вторник, 3 декабря, в Украине ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.