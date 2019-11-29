Погода на сегодня: всю Украину накроют дожди (карта)
В Украине сегодня будет тепло.
Согласно данным Погода УНИАН, 29 ноября в Украине будет тепло и пройдут дожди.
Народный синоптик дал прогноз погоды в Украине на всю зиму
Прогноз погоды на сегодня. На востоке пройдут дожди, температура ночью до +4°, днем до +9°. Жителей южных регионов также ожидают осадки. Ночью температура до +4°, днем до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до -2°, днем до +11°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +1°, днем до +5°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до -1°, днем до +9°.
Согласно народному прогнозу, 29 ноября - день Святого Матфея, апостола и евангелиста, Ефросинии, Семена. Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть метелям и метелям до Николая зимнего (19 декабря).
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+3°... +1°
- Днепр+9°... +3°
- Донецк+7°... +6°
- Житомир+3°... 0°
- Запорожье+10°... +5°
- Ивано-Франковск+9°... +2°
- Киев+2°... +1°
- Кировоград+8°... +2°
- Луганск+8°... +5°
- Луцк+9°... +2°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+8°... +2°
- Ровно+8°... +1°
- Симферополь+13°... +8°
- Сумы+5°... +2°
- Тернополь+8°... +1°
- Харьков+7°... +5°
- Херсон+12°... +3°
- Хмельницкий+3°... -1°
- Черкассы+6°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+12°... +3°