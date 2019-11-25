В Киеве завтра без осадков,температура днем до 0°
В столице завтра будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.
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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный до 7,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:01.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.
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- Винница-2°... -3°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+1°... 0°
- Киев-1°... -7°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-1°... -2°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... +1°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:-2 °
Влажность:72 %
Давление:747 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:03
Закат16:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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