В Киеве завтра без осадков,температура днем до 0°

В столице завтра будет холодно.

В Киеве завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.

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Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

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