В Киеве завтра без осадков,температура днем до 0°

17:00, 25 ноября 2019
16
0

В столице завтра будет холодно.

В Киеве завтра будет холодно / УНИАН
В Киеве завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 26 ноября в Киеве без осадков, темепратура до 0°.

Погода на неделю: украинцев ожидают дожди, мокрый снег и потепление (карта)

Прогноз погоды в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем 0°, вечером - до -2°. Ветер переменный до 7,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:27, а зайдет в 16:01.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
"Отекшая какая-то": Алла Пугачева ужаснула внешним видом (фото, видео) "Отекшая какая-то": Алла Пугачева ужаснула внешним видом (фото, видео)
Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение
Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото) Лорак случайно «засветила» интимную татуировку (фото)
День мужчин 2019 в Украине: история праздника, поздравления и открытки День мужчин 2019 в Украине: история праздника, поздравления и открытки
Астролог назвал знаки Зодиака, которых в декабре ждет удача Астролог назвал знаки Зодиака, которых в декабре ждет удача
В азербайджанской деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму В азербайджанской деревне Вандам поставили памятник Жан-Клоду Ван Дамму
Как возбудить мужчину: советы экспертов Как возбудить мужчину: советы экспертов
Погода в Украине
Виргиния, США
Погода Стерлинг - небольшая облачность
72 %
747 мм
3.4 м/с
1 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять