Погода на завтра: в Украине холодно и без осадков (видеопрогноз)
Холоднее всего будет в северных областях.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 26 ноября, в Украине будет холодно и без осадков.
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Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -2°, днем до +4°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -1°, днем до +13°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -2°, днем до +3°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -7°, днем до +0°. В центре переменная облачность, температура ночью до -3°, днем до -+5°.
Согласно народному прогнозу, 26 ноября - Иоанна Златоустого, архиепископа Константинопольского, Германа, Никифора. Иней на деревьях - на хороший урожай.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница-2°... -3°
- Днепр+3°... -4°
- Донецк+2°... -4°
- Житомир-2°... -3°
- Запорожье+4°... -3°
- Ивано-Франковск+1°... 0°
- Киев-1°... -7°
- Кировоград+1°... -6°
- Луганск+1°... -4°
- Луцк+1°... -1°
- Львов+1°... -1°
- Николаев+2°... -2°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+1°... -5°
- Ровно0°... -2°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы0°... -5°
- Тернополь0°... -2°
- Харьков+1°... -4°
- Херсон+2°... 0°
- Хмельницкий-1°... -2°
- Черкассы0°... -4°
- Чернигов0°... -9°
- Черновцы+3°... +1°