На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение на 23 ноября

Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение / УНИАН

В субботу, 23 ноября, на востоке и юге Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 28 ноября.