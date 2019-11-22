На востоке и юге Украины объявили штормовое предупреждение на 23 ноября
Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с.
В субботу, 23 ноября, на востоке и юге Украины ожидается сильный ветер, объявлено штормовое предупреждение.
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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"23 ноября в восточной и южной частях порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье 25 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
Напомним, в ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 28 ноября.
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