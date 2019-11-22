Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода.
В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 28 ноября.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 ноября
Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3...-9 градусов, местами -9...-12 градусов, а в дневные часы от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.
"Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28 ноября", - пишет синоптик.
Напомним, на выходных в Украине будет холодно, в западных областях в субботу местами пройдет снег.
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