Синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода.

В ближайшие дни в Украине будет холодно / фото pixabay.com

В ближайшие дни в Украине будет сохраняться холодная погода, потепление ожидается с 28 ноября.

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Такой прогноз опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, 23-24 ноября в Украине ожидается ночью -3...-9 градусов, местами -9...-12 градусов, а в дневные часы от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

"Потепление я уже вижу, прогностические модели указывают на увеличение осадков и потепление с 28 ноября", - пишет синоптик.

Напомним, на выходных в Украине будет холодно, в западных областях в субботу местами пройдет снег.