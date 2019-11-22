Погода на выходные: в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (карта)

Холоднее всего будет в северных и восточных областях.

Иллюстрация / REUTERS

На выходных в Украине будет будет холодно, в западных областях в субботу местами пройдет снег.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -2°. В воскресенье переменная облачность, -7°...-2°.

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Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -2°…+3°.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до -3°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье -7°...0°, переменная облачность.

Прогноз на 23 ноября / УНИАН

Прогноз на 24 ноября / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°...+1°.

В Симферополе завтра небольшая облачность, -2°...+6°. В воскресенье -1°...+7°, солнечно.

Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -7°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до +2°.

В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье переменная облачность, ночью -3°, днем +5°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, ночью -2°, днем до +4°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +1°. В воскресенье температура до +3°, солнечно..

В Сваляве завтра без осадков, +8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°…+10°.

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