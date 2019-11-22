Погода на выходные: в Украине будет холодно, на западе пройдет снег (карта)
Холоднее всего будет в северных и восточных областях.
На выходных в Украине будет будет холодно, в западных областях в субботу местами пройдет снег.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью -7°, днем -2°. В воскресенье переменная облачность, -7°...-2°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 ноября
Во Львове в субботу пройдет снег, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье без осадков, -2°…+3°.
В Луцке в субботу ночью -2°, днем 0°, без осадков. В воскресенье ночью -1°, днем +2°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу солнечно, температура воздуха -5°...-2°. В воскресенье до -3°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают солнечную погоду. В субботу температура ночью -1°, днем +2°. В воскресенье -1°...+3°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье -7°...0°, переменная облачность.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью -7°, днем 0°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха -6°...+1°.
В Симферополе завтра небольшая облачность, -2°...+6°. В воскресенье -1°...+7°, солнечно.
Жителям Мариуполя на субботу обещают переменную облачность, температура ночью -7°, днем +1°. В воскресенье без осадков, температура до +2°.
В Краматорске в субботу облачно с прояснениями, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье температура до +2°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье -7°...+2°, без осадков.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +4°. В воскресенье переменная облачность, ночью -3°, днем +5°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью -3°, днем +1°. В воскресенье пасмурно, ночью -2°, днем до +4°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +1°. В воскресенье температура до +3°, солнечно..
В Сваляве завтра без осадков, +8°, в воскресенье переменная облачность, температура воздуха 0°…+10°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница-4°... -7°
- Днепр-3°... -8°
- Донецк-2°... -10°
- Житомир-4°... -6°
- Запорожье-3°... -8°
- Ивано-Франковск0°... -4°
- Киев-4°... -8°
- Кировоград-3°... -8°
- Луганск-3°... -11°
- Луцк0°... -5°
- Львов+1°... -4°
- Николаев-2°... -4°
- Одесса0°... -1°
- Полтава-4°... -9°
- Ровно-2°... -6°
- Симферополь+3°... -3°
- Сумы-4°... -9°
- Тернополь-2°... -5°
- Харьков-4°... -10°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницкий-2°... -6°
- Черкассы-2°... -5°
- Чернигов-3°... -8°
- Черновцы0°... -4°