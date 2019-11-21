Погода на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.
Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +6°.
На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +2°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре переменная облачность, температура ночью до -7°, днем до -3°.
Согласно народному прогнозу, 22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+2°... -7°
- Днепр-2°... -8°
- Донецк-3°... -10°
- Житомир+2°... -7°
- Запорожье-1°... -7°
- Ивано-Франковск+7°... -1°
- Киев+2°... -8°
- Кировоград+1°... -8°
- Луганск-3°... -10°
- Луцк+6°... -2°
- Львов+8°... -1°
- Николаев+3°... -5°
- Одесса+6°... -2°
- Полтава-3°... -8°
- Ровно+4°... -4°
- Симферополь+3°... -4°
- Сумы-3°... -9°
- Тернополь+5°... -3°
- Харьков-4°... -8°
- Херсон+3°... -4°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+2°... -6°
- Чернигов+1°... -8°
- Черновцы+5°... -2°