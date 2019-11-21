Погода на завтра: в Украине будет холодно и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 21 ноября 2019
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Холоднее всего будет на востоке.

В Украине завтра будет холодно / УНИАН
В Украине завтра будет холодно / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 ноября в Украине будет холодно и без осадков.

Холодно и ветрено: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -1°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -6°, днем до +6°.

На западе Украины облачно с прояснениями. Температура ночью до -5°, днем до +2°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +3°. В центре переменная облачность, температура ночью до -7°, днем до -3°.

Согласно народному прогнозу, 22 ноября - Матрены, Онисифора, Порфирия, Ивана, Александра, Антона. Если на Мотронин день гусь выйдет на лед, то будет плавать по воде (морозы будут не скоро). Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода
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