Погода на завтра: в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (видеопрогноз)
Холоднее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.
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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +6°.
На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +8°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -8°, днем до +2°.
Согласно народному прогнозу, 21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря).
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- Винница+9°... 0°
- Днепр+3°... -3°
- Донецк+2°... -7°
- Житомир+8°... +1°
- Запорожье+3°... -3°
- Ивано-Франковск+12°... +7°
- Киев+5°... 0°
- Кировоград+5°... 0°
- Луганск+2°... -8°
- Луцк+10°... +5°
- Львов+12°... +7°
- Николаев+7°... +2°
- Одесса+9°... +5°
- Полтава+2°... -3°
- Ровно+9°... +4°
- Симферополь+9°... +2°
- Сумы+3°... -5°
- Тернополь+12°... +5°
- Харьков+3°... -4°
- Херсон+7°... +1°
- Хмельницкий+11°... +3°
- Черкассы+5°... 0°
- Чернигов+3°... -1°
- Черновцы+13°... +5°