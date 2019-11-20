Погода на завтра: в Украине похолодает, на западе пройдет снег с дождем (видеопрогноз)

Холоднее всего будет на востоке.

Завтра на западе пройдет мокрый снег / flickr.com/photos/its_my_party

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 21 ноября, в Украине похолодает, на западе пройдет мокрый снег.

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Погода на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до -9°, днем до -3°. Жителей южных областей ожидает переменная облачность. Ночью температура до -7°, днем до +6°.

На западе Украины пройдут дожди и мокрый снег. Температура ночью до -2°, днем до +8°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до -8°, днем до +2°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до -8°, днем до +2°.

Согласно народному прогнозу, 21 ноября - Собор Архистратига Михаила, Гавриила. Если Михаил дождем служит - хорошую и сухую весну ворожит. Утром иней - на большие снега, а туман - на оттепель. Если оттепель - не жди санного пути к Николаю (19 декабря).

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