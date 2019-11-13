В Киеве завтра без осадков, температура днем до +10°

17:00, 13 ноября 2019
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В столице завтра немного похолодает.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 16:15.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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