В Киеве завтра без осадков, температура днем до +10°
В столице завтра немного похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 ноября в Киеве без осадков, температура до +10°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 ноября
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +10°, вечером - до +7°. Ветер юго-западный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 07:08, а зайдет в 16:15.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 14 ноября, в Украине практически без осадков, на юге температура до +19°.
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- Винница+15°... +5°
- Днепр+12°... +4°
- Донецк+10°... +3°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+12°... +5°
- Ивано-Франковск+15°... +9°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+14°... +3°
- Луганск+11°... +2°
- Луцк+15°... +10°
- Львов+15°... +10°
- Николаев+17°... +7°
- Одесса+17°... +10°
- Полтава+11°... +3°
- Ровно+15°... +9°
- Симферополь+21°... +6°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+17°... +7°
- Хмельницкий+15°... +7°
- Черкассы+14°... +4°
- Чернигов+12°... +2°
- Черновцы+16°... +9°
Виргиния, США
-2°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:-9 °
Влажность:51 %
Давление:760 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:50
Закат16:57
Видимость:16 км
Фаза луны:
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