Лесной пожар в Австралии уничтожил заповедник с коалами
Жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 коал.
Лесной пожар, который бушует в австралийском штате Новый Южный Уэльс, уничтожил заповедник с коалами.
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По предварительным оценкам, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 сумчатых животных, при этом их общая численность в заповеднике составляет от 500 до 600, передает Euronews.
По последним данным, в результате пожаров погибли по меньшей мере три человека погибли и семеро пропали без вести. Более 30 местных жителей получили ранения.
Чрезвычайная ситуация объявлена в 4 районах штата, для 16 выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации. Огнем уничтожено 150 жилых домов, ряд административных зданий, тысячи гектаров леса.
Напомним, в сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром 8 ноября вспыхнул мощный пожар.
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