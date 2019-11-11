Лесной пожар в Австралии уничтожил заповедник с коалами

09:49, 11 ноября 2019
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Жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 коал.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Лесной пожар, который бушует в австралийском штате Новый Южный Уэльс, уничтожил заповедник с коалами. 

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По предварительным оценкам, жертвами лесных пожаров уже стали приблизительно 350 сумчатых животных, при этом их общая численность в заповеднике составляет от 500 до 600, передает Euronews

По последним данным, в результате пожаров погибли по меньшей мере три человека погибли и семеро пропали без вести. Более 30 местных жителей получили ранения. 

Чрезвычайная ситуация объявлена в 4 районах штата, для 16 выпущено предупреждение о подготовке к эвакуации. Огнем уничтожено 150 жилых домов, ряд административных зданий, тысячи гектаров леса.

Напомним, в сосновом лесу на острове Южный в Новой Зеландии утром 8 ноября вспыхнул мощный пожар. 

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Теги: #погода#лесной пожар
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