В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

08:00, 8 ноября 2019
38
0

Теплее всего будет на юге

В Украине будет тепло / god-2018s.com
В Украине будет тепло / god-2018s.com

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди. 

Погрустить не получится: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков. На юге переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре также облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +17°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН
Прогноз на 8 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака Гороскоп на 5 ноября: что ждет сегодня каждый знак Зодиака
"Терминатор: темные судьбы": обзор без спойлеров "Терминатор: темные судьбы": обзор без спойлеров
Астролог назвал главных счастливчиков недели среди знаков Зодиака Астролог назвал главных счастливчиков недели среди знаков Зодиака
Гороскоп 2020: астрологи рассказали, что нас ждет в год Крысы Гороскоп 2020: астрологи рассказали, что нас ждет в год Крысы
В сети всплыло видео с MARUV на MTV В сети всплыло видео с MARUV на MTV
Ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле – это может помочь найти пришельцев Ученые изобрели новую теорию зарождения жизни на Земле – это может помочь найти пришельцев
"Я получала награду под украинским флагом": MARUV прокомментировала скандал вокруг премии MTV "Я получала награду под украинским флагом": MARUV прокомментировала скандал вокруг премии MTV
Погода в Украине
Виргиния, США
+5°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
50 %
756 мм
7.1 м/с
4 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять