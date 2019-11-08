В Украине сегодня будет тепло, на западе пройдут дожди (карта)

Теплее всего будет на юге

В Украине будет тепло / god-2018s.com

Согласно данным Погода УНИАН, 8 ноября в Украине будет тепло, на западе пройдут дожди.

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Погода в Украине на сегодня. На востоке практически без осадков. На юге переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +23°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +5°, днем до +13°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре также облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +17°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой".

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