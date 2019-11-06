В Иране произошло мощное землетрясение

Землетрясение произошло в регионе Роудар.

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В среду, 6 ноября, в Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4.

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Землетрясение произошло в регионе Роудар провинции Хормозган на юге Ирана, передает Синьхуа со ссылкой на Сейсмологический центр Ирана.

Эпицентр подземных толчков находился в точке с координатами 27,226 градуса северной широты и 55,112 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 16 км.

Напомним, в центре Чили 4 ноября произошло землетрясение магнитудой 6,1.