Завтра в Украине пройдут дожди, местами температура до +19° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге и западе.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 5 ноября, будет тепло, местами пройдут дожди.
Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке пройдут доджи, температура ночью до +9°, днем до +15°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +8°, днем до +19°.
На западе Украины практически без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +19°.
В северных областях местами пройдут дожди. Температура ночью до +9°, днем до +15°. В центре практически без осадков, температура ночью до +7°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 5 ноябрю
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Погода в Украине
- Винница+17°... +9°
- Днепр+15°... +11°
- Донецк+9°... +5°
- Житомир+15°... +10°
- Запорожье+17°... +11°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+17°... +12°
- Кировоград+18°... +13°
- Луганск+9°... +6°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+19°... +6°
- Николаев+17°... +14°
- Одесса+17°... +13°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+21°... +15°
- Сумы+12°... +10°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+13°... +11°
- Херсон+19°... +13°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+17°... +10°
- Чернигов+13°... +10°
- Черновцы+19°... +7°
Виргиния, США
0°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:0 °
Влажность:66 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:40
Закат17:05
Видимость:16 км
Фаза луны:
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