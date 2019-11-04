Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)

На этой неделе в Украине установится по-весеннему теплая погода.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.

В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +21°, в остальных регионах до +9°...+19°.

Прогноз на 4 ноября / УНИАН

Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +20°.

Прогноз на 5 ноября / УНИАН

В среду, 6 ноября, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +22°. В остальных регионах до +12°...+18°.

Прогноз на 6 ноября / УНИАН

В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +3°…+12°, днем до +22°.

Прогноз на 7 ноября / УНИАН

В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +23°, в остальных регионах до +20°.

Прогноз на 8 ноября / УНИАН

9 и 10 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +5°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +14°...+25°. В воскресенье ночью на западе температура до +2°, днем в Украине от +10° до +23°.

Прогноз на 9 ноября / УНИАН

Прогноз на 10 ноября / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки: "До Казанской не зима, с Казанской - не осень".

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5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.

7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. В этот день поминали родственников - и дома за столом, и на кладбище, плакали по ним.

8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой". "Если Дмитрий со снегом, то и Коляда будет заснеженная, а весна поздняя".

9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея С этого дня начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.

10 ноября - Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.

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