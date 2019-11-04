Погода на неделю: в Украину придут дожди и потепление до +25° (карта)
На этой неделе в Украине установится по-весеннему теплая погода.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, во многих регионах пройдут дожди.
В понедельник в Украине практически без осадков. На юге до +21°, в остальных регионах до +9°...+19°.
Во вторник в Украине местами пройдут дожди. Температура днем на западе до +20°.
В среду, 6 ноября, также ожидаются осадки. Самая теплая погода будет на юге - до +22°. В остальных регионах до +12°...+18°.
В четверг в Украине пройдут дожди. Ночью по стране температура +3°…+12°, днем до +22°.
В пятницу ожидается переменная облачность. Днем на юге до +23°, в остальных регионах до +20°.
9 и 10 ноября в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на востоке и западе - до +5°, на остальной территории +8°…+12°. Днем температура по стране +14°...+25°. В воскресенье ночью на западе температура до +2°, днем в Украине от +10° до +23°.
Народный прогноз погоды в Украине
4 ноября - праздник Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Считалось, что с этой поры начинаются заморозки: "До Казанской не зима, с Казанской - не осень".
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5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
6 ноября. Иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Народное название: день Афанасия. Лучина мечет искры и не загорается - к оттепели. Лучина трещит - к морозу.
7 ноября - День Мартирия. В народе говорили, что в этот день плачет даже природа - дождиком или снегом. В этот день поминали родственников - и дома за столом, и на кладбище, плакали по ним.
8 ноября - Дмитриев день, с которого начинается поминальная неделя. Говорят: "Если Дмитрий без снега, то и Пасха будет теплой". "Если Дмитрий со снегом, то и Коляда будет заснеженная, а весна поздняя".
9 ноября - Нестора, Марка, Эмилии, Капитолины, Андрея С этого дня начинает по ночам замерзать вода, а мороз скачет по сухим берегам.
10 ноября - Параскевы-Пятницы, Неонилы-ленницы, Максима, Константина, Арсения. Если в этот день еще есть комары, то зима будет мягкой. Если день солнечный, то жди теплой зимы; пасмурно - в середине декабря будут сильные морозы.
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- Винница+17°... +9°
- Днепр+15°... +11°
- Донецк+9°... +5°
- Житомир+15°... +10°
- Запорожье+17°... +11°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+17°... +12°
- Кировоград+18°... +12°
- Луганск+9°... +6°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+18°... +13°
- Одесса+17°... +12°
- Полтава+15°... +12°
- Ровно+19°... +8°
- Симферополь+21°... +15°
- Сумы+12°... +10°
- Тернополь+18°... +7°
- Харьков+12°... +10°
- Херсон+19°... +13°
- Хмельницкий+17°... +7°
- Черкассы+17°... +10°
- Чернигов+13°... +10°
- Черновцы+19°... +7°